В МИРЭА робот-пылесос назвали потенциальным шпионом

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Бытовые приборы с возможностью интернет-подключения могут оказаться потенциальными шпионами. Об этом говорится в исследовании Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА.

Признаками потенциального прибора-шпиона являются наличие доступа к беспроводным сетям, функции записи аудио и видео, хранения и анализа речи человека, геопозиционирования и другие, отмечается в документе.

В список опасных бытовых устройств вошли Wi-Fi-роутеры, "умные" холодильники, кофеварки, мультиварки, печи, роботы-пылесосы, а также иные устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT), пишет газета "Известия".

Также в списке – голосовые помощники, умные колонки, беспроводные наушники, телевизоры, климатические установки с Wi-Fi-термостатом; Wi-Fi-устройства управления электроэнергией и светом и другие.

В МИРЭА указали, что обычно пользователи стараются обеспечить защиту персональных данных и конфиденциальность частной жизни, держа в фокусе внимания прежде всего смартфоны и компьютеры.

Однако основной поток данных может проходить через "умные" устройства – их датчики и камеры, продажи которых в 2020 году выросли в семь раз.

"И потенциальные злоумышленники, которым не под силу взломать телефон, могут с легкостью взломать "умную" кофемашину и через нее по домашней сети получить доступ к телефону", – сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж

Генеральный директор аналитической службы АНО "Диалог" Алексей Гореславский рекомендовал для повышения безопасности устанавливать сложные пароли, не открывать подозрительные письма и ссылки.

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян ранее рассказал, что голосовой помощник может быть опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство.