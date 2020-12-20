Эксперты назвали опасные расширения для браузера Google Chrome

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Почти 30 расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть иметь вредоносное програмное обеспечение (ПО). Как говорится в сообщении компании Avast, из-за них во всем мире могут пострадать около трех миллионов человек.

Разработчик антивирусных программ обнаружил вредоносное ПО как минимум в 28 сторонних расширениях. Отмечается, что оно может перенаправлять трафики пользователей на рекламные или фишинговые сайты, красть личные данные и информацию об активных устройствах.

"Каждый раз, при нажатии на ссылку, расширения отправляют информацию о щелчке на командный сервер злоумышленника", – отмечают эксперты. В Google Chrome это Video Downloader для Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK Unblock.

Расширения все еще доступны для загрузки. Компания Avast связалась с командами Microsoft и Google Chrome, где приступили к изучению проблемы. Разработчики рекомендовали пользователям отключить или удалить расширения на время, пока проблема не будет решена.

Ранее Avast выявила популярные Android-приложения, которые заполняют смартфон рекламой. Всего компания назвала более двадцати сервисов, которые не рекомендуется устанавливать на смартфон. Их загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.