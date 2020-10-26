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Технологии

02:09

Названы увеличивающие количество рекламы приложения

технологии

Фото: Depositphotos/stockasso

Разработчик антивирусных программ Avast выявил популярные Android-приложения, которые заполняют смартфон рекламой.

Всего компания назвала более двадцати сервисов, которые не рекомендуется устанавливать на смартфон.

В частности, к таким приложениям относятся Crush Car, Assassin Legend – 2020 New, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Plant Monster, Jump Jump, передает "Российская газета".

Отмечается, что перечисленные программы загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.Однако настоящая цель этих приложений – отображение большого количества рекламы.

При этом они могут скрывать свои значки на устройстве, поэтому их сложно обнаружить и стереть.

Основатель месседжера Telegram Павел Дуров ранее перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна "волновать каждого владельца iPhone".

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