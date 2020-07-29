Дуров назвал семь причин для беспокойства "владельцев iPhone"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Основатель месседжера Telegram Павел Дуров объяснил, как на пользователей Apple влияет 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений. В своем Telegram-канале программист перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна "волновать каждого владельца iPhone".
Так, Дуров считает, что из-за ценовой политики компании для разработчиков владельцы ее смартфонов переплачивают за все приложения и цифровые покупки. По словам разработчика, компания также цензурирует приложения. При этом разработчикам запрещают рассказывать владельцам iPhone, что контент скрыт по запросу Apple.
Кроме того, он напомнил, что к учетной записи в App Store привязываются все приложения, что "позволит отслеживать ваши действия". Основатель Telegram указал, что из-за политики Apple приложения обновляются через несколько дней или недель после того, как разработчики выпускают новую версию, передает "Газета.ру".
Авторы приложений несут также расходы на выплату НДС, зарплаты, оборудование и маркетинг. В результате это отрицательно сказывается на прибыльности. А чтобы покрыть расходы, создателям приложений приходится показывать рекламу пользователям. Наконец, приложения становятся менее качественными, резюмировал Дуров.
Ранее создатель социальной сети "ВКонтакте" ранее назвал Кремниевую долину и США в целом не лучшим местом для жизни и работы. Таким образом он отреагировал на фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об оптимизме предпринимателей и программистов, которые переехали в Соединенные Штаты.
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