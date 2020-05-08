Павел Дуров рассказал о причинах не переезжать в США

02:22
Фото: TASS/AP/Tatan Syuflana
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал Кремниевую долину и США в целом не лучшим местом для жизни и работы.
Таким образом он отреагировал на фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об оптимизме предпринимателей и программистов, которые переехали в Кремниеву долину.
По его словам, США потеряли привлекательность в качестве мирового центра развития информационных технологий, а американский рынок отличается дороговизной.
Дуров указал, что знаком со многими героями фильма лично. При этом он "заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах".
Программист отметил, что Кремниевая долина – место завышенных цен, а "местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе".
Дуров высказал мнение, что американский рынок перегрет и зарегулирован, а самые крупные истории успеха в социальных медиа сегодня возникают за пределами США.
Кроме того, российский предприниматель заявил в своем блоге, что США – полицейское государство с "дорогой и неэффективной" системой здравоохранения.
Так Дуров подчеркнул, что в США процент заключенных в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Помимо прочего, в США высокие налоги.
В заключение он добавил, что в Сан-Франциско ограниченная культурная жизнь, а также раскритиковал американское среднее образование, сообщает Газета.ру.
Депутаты Госдумы ранее предложили отменить блокировку Telegram, назвав ситуацию странной, так как власть признает полезность "отечественного" продукта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: