Павел Дуров рассказал о причинах не переезжать в США

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Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал Кремниевую долину и США в целом не лучшим местом для жизни и работы.

Таким образом он отреагировал на фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об оптимизме предпринимателей и программистов, которые переехали в Кремниеву долину.

По его словам, США потеряли привлекательность в качестве мирового центра развития информационных технологий, а американский рынок отличается дороговизной.

Дуров указал, что знаком со многими героями фильма лично. При этом он "заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах".

Программист отметил, что Кремниевая долина – место завышенных цен, а "местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе".

Дуров высказал мнение, что американский рынок перегрет и зарегулирован, а самые крупные истории успеха в социальных медиа сегодня возникают за пределами США.

Кроме того, российский предприниматель заявил в своем блоге, что США – полицейское государство с "дорогой и неэффективной" системой здравоохранения.

Так Дуров подчеркнул, что в США процент заключенных в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Помимо прочего, в США высокие налоги.

В заключение он добавил, что в Сан-Франциско ограниченная культурная жизнь, а также раскритиковал американское среднее образование, сообщает Газета.ру.

Депутаты Госдумы ранее предложили отменить блокировку Telegram, назвав ситуацию странной, так как власть признает полезность "отечественного" продукта.