Дуров 14 часов давал показания в суде США о Telegram

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Российский предприниматель Павел Дуров дал показания в суде рамках судебного разбирательства по делу Telegram Group Inc.

Как следует из приложения к ходатайству Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Дуров давал показания в дистанционном режиме 7 и 8 января. Сам он находился в Дубае и отвечал на вопросы не менее 14 часов.

В разговоре также участвовал адвокат Дурова. Отмечается, что россиянин представил подробности относительно работы компании, а также продажи цифровых токенов Gram, передает News.ru.

В частности, Дуров разъяснил ряд вопросов, касающихся структуры и работы Telegram. Он указал, что сейчас у Telegram около 300 миллионов ежемесячных активных пользователей.

Дуров констатировал, что за скачивание Telegram никогда не взималась плата. Предприниматель пояснил, что финансировал операции, касающиеся мессенджера, "из личных средств".

В октябре SEC подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram. ICO (Initial coin offering) – форма привлечения инвестиций в виде продажи фиксированного количества новых единиц криптовалют.

Иск связан с тем, что Telegram Group Inc. и принадлежащая ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) не зарегистрировали размещение токенов Gram, которые являются своеобразным аналогом ценных бумаг в цифровом мире, были проданы незаконно.