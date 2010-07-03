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В мире

06:55

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

технологии за рубежом

Фото: depositphotos/Mactrunk

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram, говорится на сайте ведомства.

Иск связан с тем, что Telegram Group Inc. и принадлежащая ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), не зарегистрировали размещение токенов Gram.

По данным Комиссии, компании продали около 2,9 миллиарда токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более миллиарда токенов 39 жителям США, передает News.ru.

Представитель ведомства Стефани Авакян заявила, что токены, которые являются своеобразным аналогом ценных бумаг в цифровом мире, были проданы незаконно.

ICO (Initial coin offering) – форма привлечения инвестиций в виде продажи фиксированного количества новых единиц криптовалют.

Telegram ранее заявлял, что намерен выпустить собственную криптовалюту Gram до 31 октября. Если компания не выполнит обещание, она вернет инвесторам деньги.

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