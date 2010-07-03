В ГД внесен проект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров

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В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Проект устанавливает общее понятие на электронные почтовые сервисы и мессенджеры – организатор сервиса обмена сообщениями, передает РИА Новости.

Также законопроект корректирует положения закона, касающиеся ограничения переписки. Сенатор объяснил, что на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения.

Авторами проекта, помимо Клишаса, являются сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в России. Ведомство отметило, что небезопасных приложений выявлено не было, хотя у многих отсутствует сквозное шифрование.

Испытания проводились по 68 критериям. Всего было проверено 49 мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (25 для iOS и 24 для Android).

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения WhatsApp, Viber и Skype на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android. С точки зрения функциональных возможностей лучше других себя показали "ТамТам", ICQ и "Mail.ru Агент".

Удобными по версии ведомства являются Facebook Messenger, Threema и Skype, Threema, "ВКонтакте" и Skype. Хорошо защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.

Отмечается, что Telegram не был включен в исследование из-за ограничений доступа на территории РФ.