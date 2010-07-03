Названы самые популярные мессенджеры у россиян

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Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в России. Ведомство отметило, что небезопасных приложений выявлено не было, хотя у многих отсутствует сквозное шифрование.

Испытания проводились по 68 критериям. Всего было проверено 49 мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (25 для iOS и 24 для Android).

"Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения WhatsApp, Viber и Skype на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android", – сообщает Роскачество.

С точки зрения функциональных возможностей лучше других себя показали "ТамТам", ICQ и "Mail.ru Агент". Удобными по версии ведомства являются Facebook Messenger, Threema и Skype, Threema, "ВКонтакте" и Skype. Хорошо защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.

Также эксперты оценили производительность и надежность мобильных приложений, возможность переноса чатов на другое устройство, наличие десктопной и веб-версии, версии для умных часов.

Отмечается, что Telegram не был включен в исследование из-за ограничений доступа на территории РФ.

Ранее сообщалось, что WhatsApp приступил к тестированию функции исчезающих сообщений. Пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение будет удалено.

