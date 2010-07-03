WhatsApp начал тестировать новую функцию

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Мессенджер WhatsApp приступил к тестированию функции исчезающих сообщений. Благодаря нововведению пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение будет удалено, сообщает ИА "НСН".
Как отмечается, такая возможность уже есть в версии 2.19.275 мессенджера для Android. Однако пока она проходит стадию бета-тестa.
В бета-версии можно установить таймер для исчезающего сообщения только в групповых чатах.
Ранее сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на гаджетах с устаревшими операционными системами с 1 февраля 2020 года. Ограничения коснутся устройств на Android 2.3.7 и iOS 8. Эти ОС обновлять не планируется, так что некоторые функции могут стать недоступны на них в любое время. После 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.
Разработчики сервиса советуют использовать устройства на Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что в плане безопасности программное решение Telegram предпочтительнее решения WhatsApp. В то же время он добавил, что абсолютно безопасных средств связи нет.
С ним согласился эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Он также напомнил несколько принципов безопасного поведения в интернете.
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