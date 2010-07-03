Эксперт прокомментировал уязвимость WhatsApp перед программами-шпионами

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал Москве 24 наличие уязвимости у мессенджера WhatsApp, которая связана с функцией звонков в приложении. По его словам, "ни один из мессенджеров не является безопасным".

"Просто потому, что большинство пользователей не устанавливают на телефон даже простейший антивирус, не говоря уже о других средствах защиты. Поэтому практически любой наш телефон и любые наши приложения, которые установлены на нем, у многих остаются незащищенными и открытыми для любых атак, взломов и скачиваний информации," – пояснил эксперт.

По мнению Власова, нельзя сказать, что какой-то другой мессенджер будет более безопасным, чем WhatsApp.

"Там разница в принципах шифрования, но это шифрование рассыпается перед общей незащищенностью мобильных устройств, которыми пользуются люди... У Android и Apple есть соответствующие хранилища программ, где можно скачать и платные, и бесплатные антивирусы. Главное – понять, что это надо делать , и обновлять их", – подчеркивает он.

Власов также напомнил несколько принципов безопасного поведения в интернете, которые следует соблюдать для сохранности своих данных. "Все, что попало в сеть, уже никуда оттуда не денется, а если никуда оттуда не денется, то когда-нибудь попадет в руки к злоумышленникам," – предположил он.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Не скидывайте в социальные сети номера своих карт, не передавайте по электронной почте сканы паспортов. Если у вас есть секретная информация и вы переписываетесь по электронной почте – не думайте, что вы защищены и никому она в руки не попадет. Если ваш телефон заражен каким-то вирусом, то вас ничто не спасет, все равно это окажется в руках хакеров.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на компанию WhatsApp сообщила, что в начале мая в приложении обнаружили уязвимость, позволившую внедрять на смартфоны израильские шпионские программы. С помощью звонков через приложение злоумышленники могли устанавливать вредоносное ПО пользователям WhatsApp по всему миру. По информации издания, вредоносный код передавался на смартфон, даже если человек не отвечал на звонок.

Позднее, по сообщению телеканала Sky News, администрация мессенджера подтвердила наличие уязвимости.