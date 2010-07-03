Эксперт рассказал, как защитить свой телефон от уязвимости в WhatsApp

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Пользователи WhatsApp могут обезопасить свой смартфон от шпионских программ и другого вредоносного ПО через обновление приложения. Об этом заявил РИА Новости глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на компанию WhatsApp сообщила, что в начале мая в приложении обнаружили уязвимость, позволившую внедрять на смартфоны израильские шпионские программы. С помощью звонков через приложение злоумышленники могли устанавливать вредоносное ПО пользователям WhatsApp по всему миру. По информации издания, вредоносный код передавался на смартфон, даже если человек не отвечал на звонок.

Комментируя эту ситуацию, Лифшиц подчеркнул, что рынок кибероружия сейчас интенсивно развивается. "Тот, у кого хватает специалистов и компетенций найти брешь в системе безопасности оборудования или софта, на этом зарабатывает", − отметил он.

Эксперт считает, что атака вряд ли была массовой, однако не исключает, что от нее могли пострадать и российские пользователи WhatsApp. Лифшиц пояснил, что если после незамеченного пользователем звонка на его смартфон передался вредоносный код, то обезопасить себя уже не получится. "Нужно понимать, что любой без исключения софт и аппаратная часть имеют бреши в системе безопасности, и выявляются они путем случаев проникновений. И тут неважно, WhatsApp или система самолета, ракеты", − заявил глава Агентства кибербезопасности.

Эксперт рекомендовал пользователям последовать совету WhatsApp и обновить приложение, чтобы обезопасить себя от подобных атак в будущем.