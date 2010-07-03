Более 200 приложений Google Play заражены вредоносным ПО

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Вредоносная рекламная программа заразила более 200 приложений в Google Play. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Check Point Research.

Как уточнили специалисты компании, особую разновидность вредоносного ПО обнаружили уже в 206 приложениях, причем общее количество скачиваний составило почти 150 миллионов. "Google был быстро уведомлен и удалил зараженные приложения из магазина Google Play", – успокоили пользователей эксперты.

В Check Point вредоносную программу назвали SimBad, потому что большинство зараженных приложений – это игры-симуляторы. Как пояснили специалисты, опасное ПО действует по трем направлениям: показ рекламы, кража конфиденциальных данных при помощи фишинга и доступ к другим приложениям.

По словам экспертов, программа открывает в браузере заданный злоумышленником URL-адрес, с которого он может проводить фишинг-атаки на пользователя. Кроме того, ПО может открывать магазины приложений, например, Google Play или 9Apps, и устанавливать с сервера удаленное приложение. В результате кибермошенники могут установить новое вредоносное ПО, когда пожелают, увеличивая свою прибыль.