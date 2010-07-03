Более 200 приложений Google Play заражены вредоносным ПО

Вредоносная рекламная программа заразила более 200 приложений в Google Play. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Check Point Research.
Как уточнили специалисты компании, особую разновидность вредоносного ПО обнаружили уже в 206 приложениях, причем общее количество скачиваний составило почти 150 миллионов. "Google был быстро уведомлен и удалил зараженные приложения из магазина Google Play", – успокоили пользователей эксперты.
В Check Point вредоносную программу назвали SimBad, потому что большинство зараженных приложений – это игры-симуляторы. Как пояснили специалисты, опасное ПО действует по трем направлениям: показ рекламы, кража конфиденциальных данных при помощи фишинга и доступ к другим приложениям.
По словам экспертов, программа открывает в браузере заданный злоумышленником URL-адрес, с которого он может проводить фишинг-атаки на пользователя. Кроме того, ПО может открывать магазины приложений, например, Google Play или 9Apps, и устанавливать с сервера удаленное приложение. В результате кибермошенники могут установить новое вредоносное ПО, когда пожелают, увеличивая свою прибыль.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.