Спецпредставитель президента РФ сравнил безопасность Telegram и WhatsApp

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Используемое в мессенджере Telegram программное решение предпочтительнее решения WhatsApp в плане безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он отметил, что сам пользуется обоими мессенджерами.

По словам спецпредставителя, абсолютно безопасных средств связи не создано. "Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет", – цитирует его "Прайм".

Песков также сообщил, что готового решения по отечественному сервису для госслужащих в России пока нет, однако смысл в подобном приложении есть. В Mail.ru и Сбербанке сейчас работают над созданием такого мессенджера.

"Если у кого-то из коллег дойдет уже зрелость решения до такого уровня, что с этим можно что-то сделать, я бы такую историю, безусловно, поддержал... Но проблема в том, что безопасность должна соседствовать с удобством, это уже значительно сложнее сделать", – добавил спецпредставитель главы государства.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сказал, что использовать мессенджер WhatsApp высшим должностным лицам не стоит из-за низкого уровня шифрования. В то же время он добавил, что и WhatsApp, и Telegram надежнее, чем SMS.