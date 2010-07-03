Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:10

Спецпредставитель президента РФ сравнил безопасность Telegram и WhatsApp

технологии безопасность

15:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Mactrunk

Используемое в мессенджере Telegram программное решение предпочтительнее решения WhatsApp в плане безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он отметил, что сам пользуется обоими мессенджерами.

По словам спецпредставителя, абсолютно безопасных средств связи не создано. "Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет", – цитирует его "Прайм".

Песков также сообщил, что готового решения по отечественному сервису для госслужащих в России пока нет, однако смысл в подобном приложении есть. В Mail.ru и Сбербанке сейчас работают над созданием такого мессенджера.

"Если у кого-то из коллег дойдет уже зрелость решения до такого уровня, что с этим можно что-то сделать, я бы такую историю, безусловно, поддержал... Но проблема в том, что безопасность должна соседствовать с удобством, это уже значительно сложнее сделать", – добавил спецпредставитель главы государства.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сказал, что использовать мессенджер WhatsApp высшим должностным лицам не стоит из-за низкого уровня шифрования. В то же время он добавил, что и WhatsApp, и Telegram надежнее, чем SMS.

Читайте также

технологии безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика