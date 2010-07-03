Новый вид мошенничества обнаружен в WhatsApp

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Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp, пишет "Российская газета".

В компании выяснили, что пользователям обещают терабайт мобильного трафика бесплатно якобы в честь 10-летия мессенджера, но для этого необходимо перейти по ссылке, ответить на вопросы, а также поделиться опросом с 30 друзьями.

Как отмечают специалисты, целью мошенников является массовое распространение рекламы без согласия. Оказалось, желание получить терабайт бесплатного трафика заставляет пользователей участвовать в "акции".

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью, о которых ранее сообщили СМИ. Утверждалось, что хакеры могли при помощи звонков через WhatsApp устанавливать вредоносную программу. Он подчеркнул, что все проблемы WhatsApp с безопасностью схожи и подходят для слежки.

В начале мая в приложении обнаружили уязвимость, позволившую внедрять на смартфоны израильские шпионские программы.