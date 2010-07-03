WhatsApp раскритиковали из-за проблем с безопасностью

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью, о которых ранее сообщили СМИ. Утверждалось, что хакеры могли при помощи звонков через WhatsApp устанавливать вредоносную программу.

"В прошлом году WhatsApp пришлось признать, что у него была очень похожая проблема – одного видеозвонка через WhatsApp было достаточно хакеру для получения доступа ко всем данным телефона", – написал Дуров в Telegram.

Он отметил, что все проблемы WhatsApp с безопасностью схожи и подходят для слежки.

Дуров выразил мнение, что мессенджер мог оставлять уязвимости по предписанию ФБР.

"Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp. Недостаток безопасности позволяет им шпионить за своими гражданами", – отметил он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на компанию WhatsApp сообщила, что в начале мая в приложении обнаружили уязвимость, позволившую внедрять на смартфоны израильские шпионские программы. С помощью звонков через приложение злоумышленники могли устанавливать вредоносное ПО пользователям WhatsApp по всему миру. По информации издания, вредоносный код передавался на смартфон, даже если человек не отвечал на звонок.

Позднее, по сообщению телеканала Sky News, администрация мессенджера подтвердила наличие уязвимости.