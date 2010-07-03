Сноуден рассказал об уязвимостях WhatsApp

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил, что мессенджер WhatsApp имеет низкий уровень шифрования, так что передавать через него конфиденциальную информацию может быть небезопасно. Слова Сноудена приводит ТАСС.

"Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, – это ошибка", – отметил бывший сотрудник АНБ, добавив, что ставшая владельцем мессенджера компания Facebook в последнее время "слой за слоем удаляет различные уровни защиты".

Вместе с тем Сноуден подчеркнул, что WhatsApp все еще более безопасен, чем обычные SMS. По его словам, чтобы максимально защитить свои данные, лучше использовать программы Signal и Wire.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в Сети. Позже он получил временное убежище в России, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017-м.

На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Барак Обама и Дональд Трамп настаивали на выдаче подозреваемого в США.