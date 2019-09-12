Сноуден назвал условие для возвращения в США

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Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, заявил, что готов вернуться в США, если суд над ним будет проходить при участии присяжных заседателей и им предоставят доступ к засекреченным данным.

"Не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию", – рассказал Сноуден National Public Radio.

В интервью Сноуден также подчеркнул, что "не выбирал жизнь в России". Он просил убежище у 27 стран, но поддержку получил только в Москве. Он признался, что российская разведка действительно предлагала ему сотрудничество, но он отказался.

Сноуден с 2013 года живет в России. Он был вынужден уехать из США после того, как передал газетам The Washington Post и The Guardian секретную информацию о системах слежки за пользователями в Сети, созданных американскими спецслужбами.

На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Барак Обама и Дональд Трамп настаивали на выдаче подозреваемого в США.

По словам адвоката Анатолия Кучерены, Сноуден продолжает изучать русский язык и уже может неплохо на нем общаться. Он интересуется российской культурой и много времени уделяет посещению музеев, театров, регионов.

