Эдвард Сноуден выучил русский язык

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Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден, живущий в России уже шестой год, продолжает изучать русский язык и уже может неплохо на нем общаться, сообщает ИА "НСН".

"Мы уже можем с ним разговаривать по-русски на многие темы", – рассказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

По его словам, на сегодняшний день Сноуден имеет вид на жительство. Он интересуется российской культурой и много времени уделяет посещению музеев, театров, регионов.

К Сноудену по-прежнему приезжают его девушка, родители и родственники. "Он живет полноценной жизнью гражданина России и пользуется всеми теми же правами, что и мы с вами", – отметил Кучерена.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете.

Позже он получил временное убежище в РФ, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который в 2017 году продлили еще на три года.