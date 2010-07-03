Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

На новый сайт Росстата была совершена DDoS-атака 16 сентября, передает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, это произошло в период между 10:00 и 12:00.
"В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво", – сказано в сообщении. Сейчас специалисты работают над устранением последствий вмешательства.
Новый ведомственный портал запустили летом 2019 года, в тестовом режиме он работал до 13 сентября. Старая версия по адресу old.gks.ru по-прежнему будет доступна, но перестанет обновляться.
Ранее специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой киберпреступников. Эксперты посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках – тогда, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Кроме того, напомнили эксперты, "шпионить" могут и вполне безобидные приложения на смартфоне, такие как мессенджер или фонарик.
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