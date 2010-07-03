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17:58

В приложении Cirque du Soleil нашли опасную уязвимость

безопасность технологии

17:58

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В официальном приложении канадского коллектива Cirque du Soleil нашли уязвимость.

"Приложение не имеет протокола аутентификации – это позволяет злоумышленникам сканировать сеть, подключаться к локальному порту или порту 6161, получать IP-адреса и посылать команды на устройства пользователей", – цитирует Агентство "Москва" сообщение антивирусной компании ESET.

Специалисты рекомендуют всем, кто установил приложение, незамедлительно удалить его.

Ранее сообщалось, что наиболее популярные приложения для заказа такси могут вызвать утечку персональных данных, включая сведения банковских карт. Почти половина приложений агрегаторов неустойчива к DDoS-атакам, что может привести к блокировке сервиса. Эксперты не рекомендуют заказывать такси, подключившись к открытой сети Wi-Fi, либо советуют установить на смартфон VPN-клиент.

Исследовательская компания Cymulate обнаружила опасную уязвимость в документах Word. Хакеры, по данным специалистов, вставляют в текст видео, которое берется с любого интернет-ресурса, затем редактируют файл document.xml и заменяют ссылку на видео на вредоносный код. При открытии таких документов антивирусы не отображают предупреждение о возможной угрозе.

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безопасность технологии

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