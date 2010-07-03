Россиянам посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

09:26
09:26
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой киберпреступников. В частности, эксперты ведомства рекомендовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука.
Как напомнили сотрудники Центра цифровой экспертизы Роскачества, всем, кто выходит в Сеть, нужно соблюдать правила цифровой гигиены. "Помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования", – сказано в сообщении ведомства.
Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Эксперты отметили, что "кому-то данная рекомендация может показаться паранойей", но ведь при этом многие "закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома".
Кроме того, даже если убрать ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону на смартфоне, эти гаджеты постоянно "шпионят" за своими владельцами. Они собирают данные, чтобы затем на их основе рекламировать те или иные товары. В Роскачестве подчеркнули, что "шпионить" могут и вполне безобидные приложения, такие как мессенджер или фонарик. В связи с этим россиянам посоветовали выключать свой смартфон во время важной приватной беседы.
Ранее специалисты Роскачества назвали лучшие фотоаппараты. Они проверили 98 моделей. Выводы делали по качеству снимков в ручном и автоматическом режимах, качеству звука и видео, функциональности и удобству использования модели.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: