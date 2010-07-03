Россиянам посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой киберпреступников. В частности, эксперты ведомства рекомендовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука.

Как напомнили сотрудники Центра цифровой экспертизы Роскачества, всем, кто выходит в Сеть, нужно соблюдать правила цифровой гигиены. "Помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования", – сказано в сообщении ведомства.

Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Эксперты отметили, что "кому-то данная рекомендация может показаться паранойей", но ведь при этом многие "закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома".

Кроме того, даже если убрать ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону на смартфоне, эти гаджеты постоянно "шпионят" за своими владельцами. Они собирают данные, чтобы затем на их основе рекламировать те или иные товары. В Роскачестве подчеркнули, что "шпионить" могут и вполне безобидные приложения, такие как мессенджер или фонарик. В связи с этим россиянам посоветовали выключать свой смартфон во время важной приватной беседы.

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