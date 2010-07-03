В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

09:07
09:07
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Эксперты "Роскачества" совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний проверили 98 моделей фотоаппаратов и назвали лучшие из них. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
Были проверены 55 моделей беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 зеркальных, десять компактных и три псевдозеркальных. Выводы делали по качеству снимков в ручном и автоматическом режимах, качеству звука и видео, функциональности и удобству использования модели.
Что касается беззеркальных фотоаппаратов, лучшим среди самых дорогих из них назвали Nikon Z7 с объективом NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S. Из недорогих эксперты выделяют Canon EOS M50, Olimpus LUMIX DC-GX9 и Panasonic X-E3. Отмечается, что почти безупречные портреты делает Fujifilm X-Pro2 с объективом FUJINON SUPER EBC 35mm 1:1.4 R, а лучшие видео получились на Nikon Z7 с MOUNT ADAPTER FTZ + AF-S NIKKOR 85mm 1:1.8 G. Обратили внимание специалисты и на простоту меню – лидером по этому показателю оказался Panasonic LUMIX S1R.
Среди "зеркалок" модель Nikon D3500 с объективом AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8 G получила первое место по показателю съемки в ручном режиме. Лучшую съемку в автоматическом режиме продемонстрировал Canon EOS 77D с объективом EF 50mm 1:1.8 STM. Наиболее быстрыми моделями назвали Canon EOS 200D и 77D и Nikon D500.
Кроме того, лучшей компактной моделью ("мыльницей") по результатам исследований назвали Fujifilm X100F, лучшей псевдозеркальной камерой ("бриджем") – Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4.
Ранее сообщалось о старте в России продаж фотокамеры Zenit M – первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Разработчиками являются Красногорский завод имени Зверева и немецкий производитель оптики премиум-класса Leica Camera AG. Дальномерная фотокамера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но отличается в части компонентной базы и программного обеспечения. Она позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.
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