В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эксперты "Роскачества" совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний проверили 98 моделей фотоаппаратов и назвали лучшие из них. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Были проверены 55 моделей беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 зеркальных, десять компактных и три псевдозеркальных. Выводы делали по качеству снимков в ручном и автоматическом режимах, качеству звука и видео, функциональности и удобству использования модели.

Что касается беззеркальных фотоаппаратов, лучшим среди самых дорогих из них назвали Nikon Z7 с объективом NIKKOR Z 24-70mm 1:4 S. Из недорогих эксперты выделяют Canon EOS M50, Olimpus LUMIX DC-GX9 и Panasonic X-E3. Отмечается, что почти безупречные портреты делает Fujifilm X-Pro2 с объективом FUJINON SUPER EBC 35mm 1:1.4 R, а лучшие видео получились на Nikon Z7 с MOUNT ADAPTER FTZ + AF-S NIKKOR 85mm 1:1.8 G. Обратили внимание специалисты и на простоту меню – лидером по этому показателю оказался Panasonic LUMIX S1R.

Среди "зеркалок" модель Nikon D3500 с объективом AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8 G получила первое место по показателю съемки в ручном режиме. Лучшую съемку в автоматическом режиме продемонстрировал Canon EOS 77D с объективом EF 50mm 1:1.8 STM. Наиболее быстрыми моделями назвали Canon EOS 200D и 77D и Nikon D500.

Кроме того, лучшей компактной моделью ("мыльницей") по результатам исследований назвали Fujifilm X100F, лучшей псевдозеркальной камерой ("бриджем") – Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4.

Ранее сообщалось о старте в России продаж фотокамеры Zenit M – первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Разработчиками являются Красногорский завод имени Зверева и немецкий производитель оптики премиум-класса Leica Camera AG. Дальномерная фотокамера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но отличается в части компонентной базы и программного обеспечения. Она позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.