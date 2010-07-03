Стартовали продажи обновленных фотоаппаратов "Зенит"

В России стартовали продажи фотокамеры Zenit M – первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Первая партия разошлась по предварительным заказам, говорится на сайте "Ростеха".
Разработчики – Красногорский завод имени Зверева и немецкий производитель оптики премиум-класса Leica Camera AG. Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.
В материалах госкорпорации говорится, что дальномерная фотокамера Zenit M позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.
Модель оснащена объективом нового поколения "Зенитар" 35 мм f/1.0, выполненным из металла и стекла. В числе особенностей камеры указаны особенное боке, кинематографичная картинка и эффект софт-фокуса (мягкий фокус). Материал корпуса – магниевый сплав и кожзам. Выдержка – 60-1/4000 сек.
Объем партии составил 500 штук. На официльном сайте компании указано, что стоимость камеры с объективом составляет 460 тысяч рублей.
Красногорский механический завод, выпускавший в советское время фотоаппараты "Зенит", входит в один из холдингов "Ростеха". Предприятие специализируется на выпуске оптических и оптико-электронных приборов.
"Зенит" – зеркальный малоформатный фотоаппарат, выпускавшийся с 1952 по 1956 год. Разработан на базе фотоаппарата "Зоркий". Позднее Красногорский завод пытался возобновить выпуск, и фотоаппарат с различными доработками производился вплоть до начала 2000-х годов. В 2005-м был снят с производства. "Зенит" пользовался большой популярностью в СССР.
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