Почему умерло 3D-телевидение

Формальным поводом для написания этой статьи послужило сообщение о том, что компания NVIDIA, один из крупнейших производителей компьютерных видеокарт, объявила о прекращении поддержки технологии 3D Vision. Проще говоря, сдан последний фронтир домашнего 3D-телевидения и компьютерных игр. Компания признала, что не может ничего поделать с медленной и мучительной смертью объемных развлечений.

Объемное изображение изобретение не новое. Еще полтора века назад фотографы обнаружили, что если показывать каждому глазу собственную картинку, то зритель будет ощущать перспективу и глубину снимка. Производились специальные фотоаппараты, снимающие сразу по два кадра, рассматривать которые нужно было через специальное устройство – "стереоскоп", и это развлечение было довольно популярным.

В двадцатом веке объем пришел и в кино. Технологии для этого использовались самые разные, но результат был одинаковым: вместо привычной плоской картинки зрители видели полноценный объем. Например, черно-белый американский фильм ужасов 1954 года "Тварь из черной лагуны" был снят именно в 3D, и это далеко не первый опыт. Сюжет и актерская игра в этой картине сегодня кажутся невероятно наивными и даже смешными, но "выпуклость" картинки до сих пор впечатляет (разумеется, если смотреть фильм на 3D-оборудовании).

Стоимость производства стереофильмов была намного выше, показывать их можно было только в специальных кинотеатрах, зрителям приходилось использовать особые красно-синие очки, снижающие яркость, – и все это сделало 3D-кинематограф убыточным. На полвека о нем почти забыли.

Вторую волну популярности объемного кино можно отсчитывать с 2009 года, когда на экраны вышел фильм Джеймса Кэмерона "Аватар". Вложив в производство 237 миллионов долларов, Кэмерон сумел показать миру по-настоящему впечатляющее зрелище. Сборы по всему миру составили почти три миллиарда (!) долларов, и производители развлечений решили, что пора делать большие деньги. Сначала робко, а затем все увереннее они стали продвигать на рынок 3D-телевизоры. К какому-то моменту у всех производителей появились аппараты, показывающие объемную картинку, и потребители бросились скупать новинки.

Удивительно, но итог второго пришествия 3D оказался абсолютно таким же, как и в первый раз. Технологии поменялись, картинка стала в миллионы раз лучше, глубина 3D выросла многократно... а потребитель остался таким же. Именно потребитель сыграл роковую роль в судьбе объемного TV. Дело в том, что людям просто-напросто неудобно его смотреть.

В первом случае зрителю мешают эти самые очки: они громоздкие, неудобные, некоторые модели необходимо заряжать, но даже если очки невесомые, их все равно не хочется надевать. В случае "безочковой" технологии всю ответственность за разделение правого и левого канала берет на себя экран. Но и здесь все не так гладко, как хотелось бы: картинка теряет четкость, смотреть ее можно лишь из одной точки и только одному-двум зрителям одновременно.

Но и это не самое главное. Оба метода сгубил факт, которому никто не придавал значения: 3D-картинка сильно портится, если наклонить голову. При просмотре необходимо, чтобы глаза пользователя находились в положении, максимально приближенном к горизонтальному. Другими словами, нужно все время сидеть лицом к экрану и прямо. Ни опирать голову на руку, ни ложиться на диван нельзя – эффект пропадает. И вот эта мелочь полностью убила индустрию: пользователь не хочет смотреть кино дома так, как он это делает в кинотеатре. Ему нужно лежать, ходить по комнате, менять позы, бежать на кухню за чаем и выглядывать из-за угла. Во всех этих случаях 3D не работает.

Интересный факт: из всех видов домашних видеоразвлечений самым высокотехнологичным является... порно. Дело в том, что в порноиндустрии огромная конкуренция, создателям необходимо постоянно выдавать поток фильмов, и желательно, чтобы они были лучше, чем у других. Также нет времени на тщательную съемку и монтаж, поэтому все новинки, позволяющие упростить процесс и улучшить изображение, тут же берутся в производство. Цифровые видеокамеры, съемки на фотоаппараты и телефоны, стрим-вещание, экшн-камеры, контент для очков виртуальной реальности – все это впервые появилось именно в порно. И 3D-фильмы – это не исключение.

Но даже объемное порно не смогло спасти 3D-телевидение. Интерес потребителей упал до минимальных значений, новомодные телевизоры пылятся на прилавках, прибыли нет, и как результат – производители отказываются от технологии. Пока объемное кино нельзя смотреть, лежа на боку, у 3D-телевидения нет никакого будущего. Впрочем, может быть, уже завтра кто-то изобретет новый метод, и продажи опять взлетят. Хотя...