Хакеры атаковали сайт посольства РФ в Великобритании

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Хакеры атаковали сайт посольства России в Великобритании, сообщает ТАСС. Ресурс был недоступен почти сутки.

Отмечается, что функционирование сайта посольства было нарушено в результате хакерской DDoS атаки примерно в 16:30 (18:30 мск) 19 августа. Полностью восстановить его работу удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск).

В диппредставительстве добавили, что сейчас проводится расследование по факту случившегося.

Ранее специалисты Роскачества посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках, чтобы не стать жертвой киберпреступников. Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Кроме того, как напомнили эксперты, "шпионить" могут и вполне безобидные приложения на смартфоне, такие как мессенджер или фонарик. В связи с этим россиянам посоветовали выключать гаджеты во время важной приватной беседы.