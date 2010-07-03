ФБР ищет подрядчиков для выявления угроз в Facebook и Twitter

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ФБР ищет частных подрядчиков для сбора и обработки данных пользователей платформ Twitter, Facebook и Instagram – конечной целью ведомство обозначает оперативное выявление угроз извне и внутри Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Отмечается, что поиск начался в конфиденциальном режиме еще в июле. Как цитирует агентство, Федеральному бюро расследований нужен "доступ в режиме реального времени к полному набору обменов в социальных сетях". Это позволит улучшить процесс внутренней борьбы с террористической угрозой, а также с вмешательствами из-за рубежа. Спецслужбам необходимо в оперативном режиме получать IP-адреса, а также номера удостоверений личности и телефоны.

В материале подчеркивается, что планы ФБР противоречат декларируемой политике прочих ведомств федерального правительства, которые требуют от соцсетей ужесточения методов защиты персональных данных.

В апреле стало известно, что хакеры похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США. По данным издания TechCrunch, злоумышленники сумели получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико. Помимо имен сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб, известны их адреса, сведения об их электронной почте и должностях. Речь идет примерно о четырех тысячах различных записей.