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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден женился в России.

Об этом он рассказал британской газете The Guardian. Выдержки из интервью приурочены к выходу книги Permanent Record ("Личное дело").

Супругой Сноудена стала давняя подруга Линдсей Миллс. Церемония бракосочетания состоялась два года назад.

Отмечается, что с будущей женой Сноуден встречался с 2009 года. Впоследствии она переехала к нему в Россию, о чем стало известно в 2014 году.

Он признался, что когда открыл ей дверь своей московской квартиры, то был готов получить пощечину за то, что покинул девушку без объяснения причин, сбегая из США.

"Чего бы вы на моем месте ожидали? Я совершенно не заслуживаю в своей жизни такого прекрасного человека, как она", – заявил Сноуден изданию.

В апреле сообщалось, что Сноуден, живущий в России уже шестой год, продолжает изучать русский язык и уже может неплохо на нем общаться.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете.

Позже он получил временное убежище в РФ, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который в 2017 году продлили еще на три года.

На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Барак Обама и Дональд Трамп настаивали на выдаче подозреваемого в США.