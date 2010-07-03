WhatsApp будет подавать в суд на пользователей

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Руководство мессенджера WhatsApp сообщило, что будет подавать в суд на компании, которые неправомерно используют платформу в своих интересах. Информация появилась на сайте компании во вторник.

В документе сказано, что начиная "с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать законные меры против тех, кто, по мнению компании, непосредственно осуществляет или способствует неправомерному использованию [мессенджера]".

Согласно заявлению, к подобным действиям относятся массовая рассылка сообщений, а также использование WhatsApp не в личных целях.

Ранее эксперты в области информационной безопасности пояснили наличие уязвимости у мессенджера WhatsApp, отметив, что она связана с функцией звонков в приложении. По словам специалистов, "ни один из мессенджеров не является безопасным".

