WhatsApp будет подавать в суд на пользователей

Руководство мессенджера WhatsApp сообщило, что будет подавать в суд на компании, которые неправомерно используют платформу в своих интересах. Информация появилась на сайте компании во вторник.
В документе сказано, что начиная "с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать законные меры против тех, кто, по мнению компании, непосредственно осуществляет или способствует неправомерному использованию [мессенджера]".
Согласно заявлению, к подобным действиям относятся массовая рассылка сообщений, а также использование WhatsApp не в личных целях.
Ранее эксперты в области информационной безопасности пояснили наличие уязвимости у мессенджера WhatsApp, отметив, что она связана с функцией звонков в приложении. По словам специалистов, "ни один из мессенджеров не является безопасным".
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