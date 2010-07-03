На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус

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Специалисты компании Google обнаружили на смартфонах с операционной системой Android вирус, который устанавливали злоумышленники еще до того, как смартфоны поступили в продажу, сообщает "Мир 24".

Уточняется, что речь идет о программах Triada, которые предназначены для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. Специалисты выяснили, что вирус этого вида может быть предустановленным.

Такого рода атака, как отмечают эксперты, проводится через сторонних поставщиков ПО, помогающих компаниям-производителям дорабатывать функционал. Множество фирм пользуются их услугами.

Пока не понятно, сколько смартфонов были подвержены вирусной атаке.

Ранее сообщалось, что за последний год россияне стали чаще сталкиваться с угрозами информационной безопасности. В 2019 году на спам пожаловались 54% россиян, в 2018 году этот показатель составлял 49%. Навязчивая реклама беспокоит 44% респондентов, что на 12% превышает прошлогодние цифры.

Со взломом аккаунта в соцсети, а также почтового ящика и электронного кошелька столкнулись 32% респондентов. 24% опрошенных пожаловались на то, что они все больше сталкиваются с блокировкой компьютера вирусами.