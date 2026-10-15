Лукашенко пригрозил отправить чиновников в армию за невыполнение поручений

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправить руководителей разных уровней в распоряжение министра обороны, если они не выполнят его поручения. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

Заявление прозвучало в ходе рабочей поездки Лукашенко в Верхнедвинский район Витебской области. Там он раскритиковал положение дел в агропромышленном комплексе (АПК) на севере страны. Он подчеркнул, что обсуждать его поручения недопустимо.

"Должна быть военная жесточайшая дисциплина", – предупредил президент.

В ходе поездки Лукашенко поручил подготовить стратегию развития агропромышленного комплекса региона, учитывая в том числе местные природно-климатические условия.

До этого глава белорусского государства распорядился отправлять в армию на границу с Украиной тех, кто плохо работает и нарушает трудовую дисциплину во время уборочной кампании. Речь шла о военно-воспитательных сборах продолжительностью до 2–3 месяцев. В результате на них отправили около 500 работников АПК.

Ранее Лукашенко указывал, что проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не являются подготовкой к нападению на соседние государства. Он уточнял, что Минск "готовится к войне", чтобы ее избежать.

По словам Лукашенко, в западных СМИ развернута кампания о том, что Россия якобы нападет на европейские страны с территории Белоруссии и вместе с ней. Президент назвал такие утверждения не соответствующими действительности.

