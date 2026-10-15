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15 октября, 17:13

Происшествия

В Екатеринбурге задержали подростка за поджог полицейских машин

Фото: sledcom.ru

В Екатеринбурге задержан 17-летний подросток, подозреваемый в поджоге двух служебных автомобилей полиции. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 15 октября. Молодой человек действовал по заданию кураторов, с которыми общался через интернет. Противоправные действия были пресечены сотрудником полиции, который применил табельное оружие.

Подросток учится на первом курсе колледжа, уточнил начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Раньше молодой человек состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за курение в школе. При задержании он получил касательное ранение, госпитализация ему не потребовалась.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье "Диверсия". Вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время.

Ранее двух 15-летних подростков задержали в Кемеровской области по подозрению в диверсии на участке Западно-Сибирской железной дороги. По информации следствия, несовершеннолетние согласились в Сети на предложение неизвестного за денежное вознаграждение поджечь объект транспортной инфраструктуры на перегоне станций Судженка – Анжерская.

В суды РФ направили почти 40 уголовных дел в отношении подростков с начала 2026 года

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