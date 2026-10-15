В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело в нескольких сумках

Фото: телеграм-канал "112"

Сумку с пакетами, где находились части тела, обнаружили в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

На месте работают следователи, обстоятельства случившегося устанавливаются. Установить пол и личность жертвы пока невозможно из-за сильных гнилостных изменений.

По информации SHOT, сумки обнаружили в лесу недалеко от железной дороги в районе проспекта Народного Ополчения. Предположительно, расчлененное тело пролежало в лесу около недели.

Ранее в Нижегородской области в "Газели" обнаружены расчлененные тела женщин. Убийство произошло 3 октября в поселке Неклюдово Борского района. Установлено, что мужчина, который ранее самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранителей, в ходе конфликта несколько раз ударил монтировкой по голове свою сожительницу. Женщина скончалась на месте.

После этого фигурант приехал в Нижний Новгород к матери и дочери убитой. Он рассказал им о том, что произошло. Когда он узнал, что женщины планируют обратиться в полицию, то нанес каждой из них множественные удары монтировкой по голове. От полученных травм обе скончались. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.

