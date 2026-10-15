Медведев предложил не использовать термин "партия власти"

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Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал больше не использовать термин "партия власти".

"У нас серьезная партия, у нас с вами правящая партия. Вот сегодня какой-то материал смотрел, в очередной раз нарвался на термин "партия власти". Вот не знаю, как вас, меня это сильно раздражает. Давайте мы этот термин забудем вообще", – передает РИА Новости его слова.

По словам Медведева, власть создается партией и людьми, а формулировка "партия власти" ошибочно предполагает, что речь идет о партии чиновников. Однако это не так, добавил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку предложил "Новым людям" убрать приставку "новые" из названия, поскольку партия уже пять лет работает в нижней палате парламента. Обращаясь к главе партии Алексею Нечаеву, он назвал свои слова "товарищеским высказыванием".

Как указал Володин, Нечаев является креативным деятелем, который создал структуры, служащие примером в части конкуренции, поэтому шутки коллег он должен воспринимать правильно.

