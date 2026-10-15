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15 октября, 17:37

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ФМБА и "Моторика" разрабатывают бионические протезы, возвращающие чувствительность

Возвращающие чувствительность бионические протезы появятся в России

Фото: motorica.org

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России вместе с компанией "Моторика" работает над бионическими протезами, которые возвращают человеку чувствительность. Об этом сообщил генеральный директор Центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

Заявление прозвучало на научно-практической конференции с международным участием "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований".

По словам Белоусова, эти протезы "фактически сращиваются" с нервной системой человека, а датчики давления на пальцах устройства передают импульсы в периферические нервы. Это позволяет человеку ощущать протез как собственную руку.

"И, собственно, это мы погружаем тоже сейчас в систему высокотехнологичной медпомощи", – отметил он.

Белоусов также подчеркнул, что внедрять современные технологии протезирования позволяет междисциплинарный подход.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что производство медицинского оборудования в Москве выросло на 16,8% за полгода. Компании при поддержке города наращивают выпуск и представляют новинки, которые успешно конкурируют с иностранными аналогами. Среди продукции – бионические протезы.

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