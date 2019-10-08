Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram

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Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на встрече со студентами-первокурсниками технических вузов.

"Система основана на технологии DPI. Думаю, что в пределах года мы определенного результата достигнем", – приводит слова Жарова "Лента.ру".

При этом чиновник признал, что существующая система блокировки по IP-протоколам недостаточно эффективна. "Это работает, когда сервис не мотивирован на обход блокировки", – пояснил Жаров.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Такое решение было принято в связи с отказом от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений.

Ведомство определяет IP-адреса, на которых работает мессенджер, и блокирует их. Иногда это приводит к замедлению работы Telegram. Однако у многих пользователей мессенджер продолжает работать.