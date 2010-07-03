Роскомнадзор рассказал о блокировке Telegram

Существующая система блокировки мессенджера Telegram пока не оказала должного воздействия, однако пока рано подводить итоги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
"Не мне оценивать эффективность действий Роскомнадзора. Итоги подводить рано. Я не хочу раскрывать все карты. Говорить о том, что прошел год и какие-то итоги подводить... мы их не подводим, мы работаем. Было судебное решение, которое мы исполняем. Очевидно, что существующая система блокировок, которая предполагает блокировку операторами связи по IP-адресу, DNS, не оказывает того воздействия, которое должна была оказывать, если бы мы говорили о блокировке. Но мы сейчас говорим о противодействии распространению запрещенной информации на территории РФ", – заявил руководитель ведомства.
С апреля прошлого года Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России. Такое решение было принято в связи с отказом от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений. У многих пользователей Telegram при этом продолжает работать.
В Роскомнадзоре заявляли, что продолжают работать над повышением эффективности блокировок Telegram. Ведомство определяет IP-адреса, на которых работает мессенджер, и блокирует их. Иногда это приводит к замедлению работы Telegram.
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