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18:03

Роскомнадзор рассказал о судьбе Telegram после смены юрлица

технологии

18:03

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Фото: depositphotos/Mactrunk

Изменение юридического лица никак не скажется на процессе блокировки мессенджера Telegram. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, российские службы имеют дело с конкретным организатором распространения информации.

"Изменение юридической организации компании не влияет на исполнение или неисполнение законодательства Российской Федерации, в данном случае мессенджером Telegram", – цитирует РИА Новости заявление руководителя Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP − компании, которая внесена в реестр Роскомандзора.

Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

Telegram попал в Единый реестр запрещенных сайтов весной 2018 года. Таганский суд столицы принял решение о блокировке мессенджера за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Роскомнадзор собирается внедрить еще одну технологию для блокировки мессенджера Telegram, а также других запрещенных сайтов и сервисов. Специалисты намерены попробовать заблокировать мессенджер с помощью технологии DPI.

технологии

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