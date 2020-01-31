Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что использование приложения WhatsApp влечет за собой угрозы, передает News.ru. По его словам, взлом телефона самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса произошел с помощью вредоносного файла, отправленного через WhatsApp.

Дуров добавил, что, учитывая серьезность ситуации, можно было бы ожидать, что Facebook/WhatsApp извинится. Однако они объявили, что виновата корпорация Apple. "Если бы Джефф Безос полагался на Telegram вместо WhatsApp, он не был бы шантажирован людьми, которые скомпрометировали его коммуникации", – подчеркнул Дуров.

Разработчик Telegram указал, что пользователи часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которое не шифруются, а источником угрозы могут быть бэкдоры. Это приложения, выявляющие изъяны в безопасности. На подобные ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов.

Ранее Дуров дал показания в суде рамках судебного разбирательства по делу Telegram Group Inc. Как следует из приложения к ходатайству Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Дуров давал показания в дистанционном режиме 7 и 8 января. Сам он находился в Дубае и отвечал на вопросы не менее 14 часов.