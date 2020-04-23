Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram

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Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Как сообщил ТАСС Ионин, парламентарии будут вносить законопроект на рассмотрение Госдумы только в случае поддержки Минкомсвязи.
Он пояснил, что "если не будет поддержки правительства, то законопроект с вероятностью 99,9 процента не будет принят Госдумой".
При этом Ионин назвал ситуацию с блокировкой Telegram странной, так как власть признает полезность "отечественного по большей части" продукта.
Законопроект предполагает запрет на ограничение доступа к ресурсам, используемым в качестве "официальных сервисов" для госорганов в период ЧС.
В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее заявил, что ведомство создает систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Такое решение было принято в связи с отказом от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений.
Ведомство определяет IP-адреса, на которых работает мессенджер, и блокирует их. Иногда это приводит к замедлению работы Telegram. Однако у многих пользователей мессенджер продолжает работать.
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