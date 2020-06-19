Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

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Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России.

При этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным, добавил разработчик. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы.

"Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", – написал Дуров в своем канале в Telegram.

Программист подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом мессенджера во всех странах, сообщает RT.

Он заключил, что действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм, а разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов.

Роскомнадзор не будет ограничивать доступ к Telegram

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что разблокируют Telegram на территории России, позитивно оценив высказывание Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Такое решение было принято в связи с отказом от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений.

Ведомство определяkj IP-адреса, на которых работает мессенджер, и блокировало их. Иногда это приводило к замедлению работы Telegram. Однако у многих пользователей мессенджер продолжал работать.