Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

00:51
Фото: Depositphotos
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России.
При этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным, добавил разработчик. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы.
"Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", – написал Дуров в своем канале в Telegram.
Программист подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом мессенджера во всех странах, сообщает RT.
Он заключил, что действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм, а разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов.
Роскомнадзор не будет ограничивать доступ к Telegram
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что разблокируют Telegram на территории России, позитивно оценив высказывание Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Такое решение было принято в связи с отказом от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений.
Ведомство определяkj IP-адреса, на которых работает мессенджер, и блокировало их. Иногда это приводило к замедлению работы Telegram. Однако у многих пользователей мессенджер продолжал работать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: