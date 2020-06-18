Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к Telegram, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ограничения с мессенджера снимаются по согласованию с Генпрокуратурой РФ. В Роскомнадзоре объяснили свое решение тем, что Telegram готов противодействовать терроризму и экстремизму.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. Служба начала блокировать Telegram в России с апреля 2018 года из-за отказа от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений.

