Telegram-канал появился у штаба по экономическим вопросам столицы

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Штаб по экономическим вопросам столицы сообщил о запуске Telegram-канала для оперативного информирования СМИ. В нем будут публиковаться новости о мерах, предпринимаемых городом для поддержки экономики.

Последние сводки горожане найдут в канале, который назвали "Коронавирус. Оперштаб Москвы – Экономика".

Telegram-канал позволит создать пул заинтересованной аудитории, которая будет получать новости из первоисточника.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее высказал мнение о том, что последствия, связанные с коронавирусом, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. Он полагает, что меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете позволят оперативно реагировать на события.

20 марта появилась информация, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Регулятор добавил, что умеренный рост экономики страны в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы. Положение во многом будет зависеть от масштаба распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, подчеркнули в Банке РФ.

Ранее стало известно, что официальный курс евро от ЦБ снизился.