Официальный курс евро от ЦБ снизился

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился до 84,1552 рубля, доллара – до 78,0443 рубля. Об этом говорится на сайте регулятора.
Таким образом, они уменьшились на 3,1117 и 2,1127 рубля соответственно. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составляет 80,7942 рубля – меньше на 2,5623 рубля.
20 марта стало известно, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. В Банке России отметили, что умеренный рост экономики страны в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы. Регулятор добавил, что дальнейшая ситуация во многом будет зависеть от масштаба распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним.
С 19 марта действует новый режим продажи валюты Банком России. Теперь он будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее высказал мнение о том, что последствия, связанные с коронавирусом, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. Он полагает, что меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете позволят оперативно реагировать на события.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал скачки национальной валюты по отношению к доллару и евро "неприятными". Представитель Кремля напомнил, что оценивать экономическое положение на основе данных трех–четырех дней некорректно.
Что происходит с курсами валют
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