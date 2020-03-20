Кремль отреагировал на скачки рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скачки национальной валюты по отношению к доллару и евро являются "неприятными", передает "Газета.ру". Представитель Кремля напомнил, что давать оценку экономической ситуации на основе данных трех–четырех дней будет некорректно.

"Дневные скачки – это, конечно, неприятно", – подчеркнул Песков. По его словам, к нынешней ситуации с курсами валют привели неблагоприятная мировая конъюнктура, а также "идеальный" шторм в мировой экономике и эмоциональные последствия.

В свою очередь, Песков обратил внимание, что принимаются меры для решения ситуации с курсом рубля. "Это, к сожалению, реальность, но принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством", – отметил он.



Работа Московской биржи на фоне кризиса в экономике Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Падение рубля связано с ценами на нефть, упавшими из-за неудачных переговоров ОПЕК в начале марта. Государствам не удалось договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. В результате с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты. Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавирусной инфекции и волатильности на рынках на российскую экономику.

В настоящий момент действует новый режим продажи валюты Банком России. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.

Как считает глава Минфина Антон Силуанов, последствия, связанные с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. По его словам, меры правительства и ресурсы, запасы в бюджете позволят оперативно реагировать на события.