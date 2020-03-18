В Кремле оценили ситуацию с ценами на нефть

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующий уровень цен на нефть является низким.

По словам представителя главы государства, Кремль устроила бы цена повыше, передает "Газета.ру".

"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", – сказал Песков. Он ответил на вопрос, устраивает ли РФ цена на нефть, которая находится на уровне 27 долларов за баррель.

Помимо того, Песков добавил, что Россия мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках. Так, российские экономисты выстраивают прогнозы относительно ближайшего будущего, напомнили в Кремле.

16 марта цена Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Затем российские индексы ускорили снижение на торгах на Московской бирже.

Рубль продолжил падение по отношению к доллару и евро.

18 марта курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. В этот же день курс рубля обвалился до минимума за четыре года.