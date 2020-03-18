Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей

Фото: ТАСС/Максим Стулов
Курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки 86,05 рубля. Таким образом, он поднялся на 3,79% к уровню закрытия предыдущих торгов, передает ТАСС.
Доллар подорожал до 78,15 рубля – на 3,6%. Изначально курс поднялся до 79 рублей впервые с февраля 2016 года. Однако позже, по состоянию на 10:08 мск, американская валюта подешевела до 76,26 рубля.
Ситуация с долларом и евро связана с ценами на нефть. 16 марта нефть марки Brent подешевела до минимума за последние четыре года, опустившись на более чем 12 процентов – ниже 30 долларов за баррель.
Причина событий – срыв сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в России в 2020 году может вырасти уровень бедности. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что инфляция в 2020 году в РФ прогнозируется на уровне около 4%. Он подчеркнул, что обвал нефтяных котировок почти на три триллиона рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов.
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