Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил отметку в 79 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Однако затем, по состоянию на 10:08 (мск), курс доллара снизился до 76,26 рубля, курс евро вырос до 84,7 рубля.

Стоимость нефти утром теряет 1,4%, до 28,32 доллара за баррель марки Brent.

16 марта цена Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель.

Вслед за этим российские индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Рубль также продолжил падение по отношению к доллару и евро.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он называл падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.