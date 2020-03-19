СМИ назвали рубль второй по волатильности валютой мира

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Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к доллару США, сообщает РБК со ссылкой на данные Bloomberg.

Вмененная волатильность рубля составляет 24,9 процента. Она рассчитана из цен трехмесячных опционов.

Речь идет о том, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса. По этому критерию рубль уступает только мексиканскому песо с волатильностью 26,5 процентов. Ситуация связана с пандемией коронавируса COVID-19 и срывом сделки ОПЕК+.

18 марта курс евро на Московской бирже поднялся до 88 рублей. Он поднялся на 6,15% к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз курс евро находился на таком уровне в феврале 2016 года. Доллар увеличился на 7,2%, до 80,87 рубля.

В тот же день цена нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3% – до 24,9 доллара за баррель. Ранее это случалось в мае 2003 года.

Эксперт оценил перспективы рубля на фоне падения нефтяных цен



В начале марта состоялось заседание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже "черного золота" будут сняты. С этим было связано падение национальной валюты России.

Председатель Совета "Союза нефтегазопромышленников России", бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник объяснил, что участникам сделки приходилось идти на все большее снижение производства сырья на фоне его наращивания в других странах. Он добавил, что сделку заключили в сложный период низких цен на "черное золото" и борьбы за рынки сбыта.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. Он отмечал, что в целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обратил внимание, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с COVID-19. Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки экономики для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках.