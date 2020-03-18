Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3%, достигнув 24,9 доллара за баррель. В последний раз нефть находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI потеряла 21,3%, составив 21,5 доллара за баррель. Цена на нефть данной марки в последний раз находилась на такой отметке в марте 2002 года.

Курс евро на Московской бирже поднялся до 88,72 рубля. Доллар увеличился на 7,2%, составив 80,87 рубля.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявлял, что доллар в ближайшее время будет только расти. Ближайший прогноз, по мнению аналитика, – 85–86 рублей за доллар.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020-м Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он также прогнозирует инфляцию на уровне около 4%. Министр добавил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.

